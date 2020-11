La Granfondo d’Abruzzo di ciclismo su strada quest’anno partirà da Vasto e si svolgerà nel territorio vastese. La Vastese inn - Tesla Bike, giovane Team di Vasto, si sta occpuando dell'organizzazione. Il percorso è stato studiato nei minimi particolari e grazie attenzione è stata data alla sicurezza.

Il tracciato toccherà sette comuni, pedalando e nell’approssimarsi a questi, la prima vista sarà al campanile di ogni comune, tant’è che la gara è stata ribattezzata la granfondo dei sette campanili. Oltre 100 chilometri vallonati, con due salite di prima categoria quella di Furci e Casalanguida rispettivamente di 8 e 6 km.

Sulla salita di Casalanguida è previsto il gran premio della montagna intitolato ad un corridore che ha fatto sognare in passato molti abruzzesi, Vito Taccone. Tre sono i punti ristoro: uno a Furci, poi a Casalanguida il ristoro principale e l’ultimo a Scerni.

Soddisfatto il team manager della Vastese inn Bike Antonio Lipartiti: "Organizzare una gran fondo non è solo occuparsi di corridori e della gara ma principalmente è tutto il contorno che gira intorno che assume un interesse particolare. L’ospitalità dei ciclisti e dei loro accompagnatori deve essere curata nei mini particolari, grande è il ringraziamento per questo all’amministrazione comunale di Vasto che ha creduto da subito nell'iniziativa ed ha premuto che si realizzasse a Vasto e nel Vastese una manifestazione ciclistica. Un altro ringraziamento è a tutte quelle amministrazioni comunali dove la gara passerà e che si stanno adoperando per farla svolgere in sicurezza".

Alessandra Cirone, ideatrice della Granfondo e che doveva vedere la partenza scorso ottobre a Lanciano, poi sospesa per le condizioni climatiche proibitive. "Finalmente questa iniziativa vede la luce, abbiamo scelto luglio proprio per evitare sorprese come quello che è successo ad ottobre. Mi associo a quanto detto da Lipartiti ed aggiungo il ringraziamento agli sponsor e che i corridori troveranno uno staff amichevole ad accoglierli, verrà consegnato loro un ricco pacco gara, pranzo finale, premiati non solo i vincitori assoluti maschili e femminili ma anche i primi 5 atleti di ogni categoria. Molti premi simpatia ed estrazione fra tutti i partecipanti di un telaio in carbonio".

Per ulteriori informazioni e iscrizioni.

www.gfabruzzo.it

info@turismoinabruzzo.it

Tesla Bike, corso Mazzini a Vasto

Il sabato presso la palestra dei Salesiani a Vasto

Per informazioni tecniche Pietro 349.3311226

Per informazioni sul percorso Luigi 339.3086378