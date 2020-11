Era una piazza San Vitale gremita quella che ha accolto Don Andrea Manzone per la celebrazione della prima Messa, nel giorno della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Il giovane sansalvese è stato ordinato sacerdote venerdì scorso, nella cattedrale di San Giustino a Chieti, e dal primo settembre sarà parroco di Roccascalegna. Ieri, prima della celebrazione, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Tiziana Magnacca, dal presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano e dagli amministratori comunali, che hanno reso omaggio al loro concittadino.

Poi l'ingresso in processione nella piazza, dove Don Andrea ha celebrato la messa animata dai giovani della parrocchia San Giuseppe di cui è stato per anni educatore. È stato Don Raimondo Artese, parroco di San Giuseppe, a tenere l'omelia, in cui ha ricordato i tanti anni di conoscenza con Andrea Manzone e il suo cammino verso il sacerdozio. Don Raimondo ha ricordato come in ogni comunità ci sia bisogno di una guida (utilizzando la metafora calcistica del capitano della squadra) affinchè tutti abbiano sempre un punto di riferimento. Il suo augurio a Don Andrea Manzone è stato quello di essere sempre pronto a rappresentare un "capitano" per tutti coloro che lo incontreranno.

Al termine della celebrazione, Don Andrea Manzone ha voluto esprimere parole di ringraziamento per tutti coloro che lo hanno accompagnati in questi anni. "Voglio dire grazie innanzitutto alla mia famiglia, ai miei genitori e ai tanti parenti che mi sono sempre vicini. Ringrazio tutti coloro che il Signore ha messo nella mia vita, a tutti ho dato la mia benedizione e la mia preghiera". Parole affettuose anche per la comunità parrocchiale di San Lorenzo a Vasto, "Lì ho capito cosa significa essere una comunità stretta", e perla comunità di Cupello "che mi ha coccolato in questi ultimi due anni". La serata è proseguita con un momento conviviale, con musica e divertimento per festeggiare Don Andrea.