È iniziata nel migliore dei modi l'avventura della Nazionale over 45 di basket agli Europei di Ostrava (Rep.Ceca). Con due nette vittorie contro Austria (107-55) e Germania (107-43), la squadra di cui fanno parte i vastesi Saverio Celenza e Sergio Desiati si avvia verso il passaggio del primo turno. Soddisfazione per la convocazione azzurra arriva dagli Amici del Basket San Salvo, società che ha visto protagonisti i due esperti cestisti sin dai primi passi della sua recente storia.

"In casa degli Amici del Basket San Salvo - si legge in una nota della società- , dopo la salvezza conquistata sul campo al primo anno di permanenza nel difficile ed oneroso campionato di serie C, altre soddisfazioni per il presidente Alberto Antenucci e per tutto lo staff al suo seguito, che si rallegrano, si complimentano e fanno un grosso in bocca al lupo ai propri atleti, i quali dopo tante soddisfazioni, posso aggiungere nel proprio palmares anche l'onore e l'onere di difendere i colori della nazionale (attuale campione mondiale in carica di maxi basket) al fianco di altri campioni.

Per gli amanti del basket nella formazione over 45 oltre ai nostri Celenza e Desiati, militano anche atleti del calibro di Della Libera, Carrera e Montecchi che sono stati (per i più giovani che non ne conoscono le gesta) campioni olimpici ed europei negli anni d'oro della pallacanestro italiana.

Certamente ai nostri Saverio e Sergio non manca la grinta e la passione che li ha resi campioni di longevità, oltre alle doti tecniche che gli permettono di giocare ancora in campionati agonistici come la nostra Serie C. Siamo sicuri che lotteranno come leoni indomabili per onorare la maglia della nazionale azzurra. Come è azzurra anche la maglia degli Amici Del Basket San Salvo, che speriamo, abbia (se pur in minima parte) contribuito a far scrivere questa bella storia di sport nato su un campo di basket all'aperto. In bocca la lupo da tutto lo staff degli Amici Del Basket San Salvo".