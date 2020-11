Il basket c’è a San Salvo e non si ferma neanche d'estate con il corso estivo che farà divertire, migliorare ed appassionare nuovi mini-atleti e future promesse del basket.

Si gioca e ci si migliora sul campo all'aperto di Via Celestino (vicino alla piscina comunale) concessa in uso dalla Cooperativa “Mille Sport” agli “Amici Del Basket” e grazie allo staff del “Gruppo D’Angelo&Antenucci” che ha provveduto al suo ripristino in tempi record. Pronti ad affrontare la nuova stagione agonistica che vedrà di nuovo protagonisti i mini cestisti sansalvesi, sempre più numerosi e agguerriti.

Oltre a loro i ragazzi e le ragazze del settore giovanile, i quali cominciano concretamente a dare soddisfazioni al bravo e dinamico presidente Alberto Antenucci, al dirigente Costantino De Carolis, al direttore tecnico Linda Ialacci ed all’allenatore del settore giovanile Saverio Celenza grazie alle numerose vittorie.

Quest'anno oltre ai giochi, alle gare ed al lavoro individuale sui fondamentali, i ragazzi e le ragazze svolgeranno un programma di miglioramento fisico, quindi, nonostante l'estate stenti a decollare, di sicuro ci sarà il basket, garanzia di divertimento ed aggregazione!

Gli Amici del Basket San Salvo vi aspettano numerosi il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 in poi.