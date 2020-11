Si chiude con la vittoria della coppia vastese formata da Andrea Maggio e Claudia Smerilli il torneo 2x2 misto organizzato dalla Amorosi Volley nello scorso fine settimana. Sono state 19 le coppie che si sono sfidate sui campi dei lidi Sabbia d'Oro e Zio Fiore per contendersi la vittoria. Nella finale in notturna la coppia Maggio-Smerilli ha avuto la meglio su Federico Vecchiotti e Valentina D'Adamio battendoli 2-0 (21-15 e 21-10).

"Per le restanti coppie - commentano gli organizzatori - tanto sudore ma anche tanta soddisfazione per il buon livello di gioco. Tra queste si contano le coppie storiche del beach volley misto vastese, ritrovatesi dopo 10 anni di stand-by come la coppia Ronzitti-fiore, Amorosi-Amorosi, Basilico-Giuseppetti, Amorosi-Muratore . Un momento amarcord unico e utile a dimostrare quanto il tempo non affievolisca i rapporti nati grazie allo sport".

Vanno avanti gli appuntamenti della Amorosi Volley, con altre discipline sportive targate Libertas: sabato dimostrazione di pattinaggio a rotelle a Vasto Marina con i campioni nazionali di questa disciplina. Immancabile foto di rito a suggellare il gemellaggio tra volley e pattinaggio. Il week-end del 5 e 6 luglio in programma lo sperimentale torneo 2x2 maschile aperto ad amatori e professionisti. La formula prevederà la formazione in modo casuale delle coppie tra un amatore e un pro attraverso un sorteggio per ciascun turno previsto nel tabellone.