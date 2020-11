Un piccolo ma significativo pezzo di storia della città torna ad essere accessibile ai vastesi. Ieri, con un bel concerto degli Anonymus, Silvano Muratore (voce e chitarra), Norito Oto (voce e flauto) e Mayumi Muratore (voce, violino e mandolino), il primo piano e il piano interrato della Torre Diomede del Moro sono tornati ad essere visitabili. A mettere in atto l'azione di recupero sono stati i volontari della sezione vastese dell'Associazione Vigili del fuoco in congedo, guidata da Antonio Ottaviano. A curare il progetto di recupero, che prevede altri interventi come il rifacimento del tetto e il recupero delle parti esterne, è stato l'architetto Francescopaolo D'Adamo.

Nel servizio video sono l'architetto D'Adamo e il presidente Ottaviano ad illustrare le operazioni svolte e i progetti futuri per salvare la torre.