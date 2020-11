"Un successone!". Così Michele Colamarino, presidente della Podistica San Salvo, commenta la 10ª edizione del Memorial Dino Potalivo, manifestazione podistica che ieri ha portato a San Salvo più di mille atleti per sfidarsi lungo le strade del circuito cittadino. Organizzazione impeccabile, grazie alla collaborazione dell'associazione podistica con amministrazione comunale, forze dell'ordine e protezione civile. Una "chicca" molto gradita dagli atleti la presenza dello stand per i massaggi pre e post gara a cura del centro Tfm di San Salvo. La giornata si è aperta con la corsa dei bambini, alcuni davvero piccolissimi, e dei ragazzi dell'associazione Arda, che hanno portato una ventata d'entusiasmo e di gioia. Poi spazio agli atleti dei due percorsi, quello competitivo e quello non competitivo, con il rettilineo di partenza che a stento è riuscito a contenere l'onda colorata di podisti.

Il primo a tagliare il traguardo, con il tempo di 28'56'' è stato Ivan Di Mario, della Polisportiva Molise, prima delle donne, in 36'18'', Martina Rocco del Running Club Futura. Presenti anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale, con il sindaco Tiziana Magnacca (che ha accompagnato i ragazzi dell'Arda) che ancora una volta ha rinnovato i complimenti alla Podistica San Salvo per questa manifestazione che continua a crescere. Tra i podisti anche Gennaro Strever, patron della Metamer, sponsor storico del Memorial, che fine gara ha ricordato come la manifestazione sia "un momento importante per tutta la città. Lo sport è alla base della salute e spero che sempre più cittadini decidano di partecipare". Stracciato il record dei partecipanti del 2013, ora la Podistica San Salvo guarda avanti, continuando a far crescere il movimento in città.

I vincitori di categoria

M16 - Gabriele Colantonio

M23 - Domenico Barbierato

M30 - Flavio Di Silvio

M35 - Giuseppe Paione

M40 - Dimitri Nelli

M45 - Marciano Pilla

M50 - Domenico Caporale

M55 - Giuseppe Bucci

M60 - Roberto Ialacci

M65 - Giuseppe Lombardi

M70 - Leonardo Manna

M75 - Enzo Fratini

M80 - Duilio Fornarola



F16 - Paola Carbonetta

F23 - Felicetta Troilo

F30 - Cristina Petrilli

F35 - Luisa Canonico

F40 - Stefania Capodicasa

F45 - Lorella Bassani

F50 - Lidia Scenna

F55 - Elena Tammaro

F60 - Maria Brindisi

F65 - Venere Sarra



