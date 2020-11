Si chiude oggi con l'arrivo al Biotopo Costiero di San Salvo l'edizione 2014 di Cammina per il Parco, evento promosso dalla Costituente del Parco della Costa Teatina. A Marco Terrei, Andrea Natale e Lino Salvatorelli si sono unite tante persone che hanno camminato, per un tratto o di più, da Francavilla a San Salvo lungo l'ex tracciato ferroviario (dove possibile). Nelle servizio video sono le voci dei protagonisti a raccontare cosa è emerso dal cammino lungo la suggestiva costa Teatina. Tra bellezze da salvare e problematiche da affrontare, Cammina per il Parco offrirà tanti spunti di riflessione per lo sviluppo turistico ed economico del territorio.