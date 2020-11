"Tonno pinna gialla venduto come tonno rosso e calamari congelati spacciati per calamari locali freschi", è scritto nel resoconto della Direzione marittima di Pescara. Sono i risultati raggiunti a Vasto nell'ambito dell'operazione Small Pelagic, eseguita nei giorni scorsi dalla guardia costiera su tutto il litorale abruzzese. I militari dell'Ufficio circondariale marittimo di Vasto, agli ordini del tenente di vascello Giuliano D'Urso, hanno quindi denunciato il ristoratore (di cui la guardia costiera non ha reso note le generalità) che commercializzava pesce di bassa qualità facendo credere ai clienti che fosse pregiato.

I controlli - "La Direzione marittima di Pescara - si legge nel resoconto - ha coordinato, tra il 11 e il 22 giugno, un’operazione complessa di Polizia Marittima denominata Small Pelagic durante la quale sono stati effettuati accurati controlli mirati principalmente alla verifica della normativa vigente nei confronti dei pescherecci che svolgono la pesca dei piccoli pelagici (alici e sardine) nonché dei mercati, punti vendita e ristoratori che trattano il prodotto derivante da tale tipo di pesca. Oggetto di particolare attenzione sono state le turbosoffianti con verifiche sul rispetto della distanza minima dalla costa e sul divieto di pesca all’interno dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

Sono state eseguite, su tutto il territorio regionale, più di 120 controlli e comminate più 20 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 29mila 700 euro. Di particolare rilievo sono le operazioni condotte a Giulianova, i cui controlli, hanno portato ad elevare verbali per un ammontare di 16mila euro principalmente per la pesca illegale delle turbosoffianti. Di rilievo anche l’attività svolta dal personale dell’ Ufficio circondariale marittimo di Vasto che, tra l’altro, ha portato al sequestro di più di 50kg di prodotto ittico ed alla denuncia di un ristoratore per frode in commercio in quanto vendeva tranci di tonno pinna gialla spacciati per tonno rosso e calamari congelati spacciati per locali freschi.

L’operazione ha anche dato modo di riscontrare che i pescherecci adibiti alla pesca di alici e sardine sono risultati di massima rispettosi della normativa vigente in materia; conformi alle norme di matrice europea".

La Guardia Costiera non ha comunicato i nomi.