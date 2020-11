Il 6 luglio alle 21.00 fa tappa alla Ciucculella il concorso provinciale di Miss Italia. Decine di splendide ragazze sfileranno sulla passerella del locale in riva al mare per la tappa provinciale del concorso. Le vincitrici avranno accesso alla gara regionale. L'evento è stato organizzato da Roberto Colanzi, Camillo Del Romano responsabile di zona del concorso Miss Italia e il cantante e speaker di Agorà Music Tv, Marco Santilli, Agenzia Pai responsabile per il concorso Miss Italia in Abruzzo. Tre le sfilate previste per le aspiranti miss: una passerella in abito elegante, una in body olimpionico e l'ultima in costume. Ancora per qualche giorno sono aperte le iscrizioni per le ragazze che vogliono partecipare al concorso.

Per le iscrizioni è a disposizione il numero 340/6742511 (Roberto Colanzi), il sito www.missitalia.it o il numero della Ciucculella 0873/801844, fanno sapere gli organizzatori. La kermesse sarà presentata dalla madrina d'eccezione Justine Mattera. "E' una persona squisita, disponibile e simpaticissima e molto professionale", dice di lei Marco Santilli che ha realizzato con la Mattera il videoclip "Segui l'istinto".

Il trailer del videoclip sarà presentato durante la conferenza stampa di presentazione della tappa provinciale in cui sarà moderatrice Tiziana Smargiassi in programma il 6 luglio alle 18 all'hotel Acquario a Vasto Marina. Justin Mattera interpreta il diavolo e l'angelo, il male ed il bene. "Justine era perfetta per il mio video clip. Soprattutto nella parte dell'angelo grazie ai lineamenti dolci ed ai bellissimi occhi". Il videoclip è stato realizzato insieme a Rosalia Misseri,protagonista di "Tale e quale show", la fortunata trasmissione di Rai 1 presentata da Carlo Conti.

Sponsor che hanno contribuito affinchè la tappa provinciale si facesse a Vasto: Calzature Perrucci ,Rifle, Il tempio della sposa, Lo Scalino gioielli, Ottica Cipollone, Hotel Acquario, Tesla Bike, Pasquarelli auto, G.Style Parrucchieri,Profumeria Durante,Tinari viaggi, San Michele vini, Piorelli Danilo foto, Idexè abbigliamento.Per assistere alla serata è obbligatorio l'invito o la prenotazione. Da giorni, l'Agenzia Pai che ha l'esclusiva sul concorso regionale di Miss Italia e gli organizzatori dell'evento vastese stanno lavorando per rendere la serata piacevole alle protagoniste e agli ospiti.