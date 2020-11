Violento scontro in via Istonia qualche minuto prima delle 8, a pochi metri di distanza dall'incrocio con via Anghella, nella curva dove già in passato sono successi altri incidenti. Una Renault Clio, guidata da una persona straniera, che procedeva verso Vasto Marina, per cause al vaglio della Polizia Municipale di Vasto ha perso il controllo innescando una pericolosa carambola. La Clio ha dapprima urtato una Fiat Punto, guidata da uomo, che saliva verso il centro cittadino. Poi, proseguendo senza controllo in discesa, ha colpito quasi frontalmente il fuoristrada Daihatsu Terios su cui viaggiavano madre e figlia, prima di finire la sua corsa contro il muretto di contenimento della collina.

Ad avere la peggio è stato l'autista della Clio, con un braccio sanguinante, probabilmente rotto, e visibilmente sotto shock. Per lui e per l'autista della Punto è stato necessario il trasferimento al San Pio da Pietrelcina di Vasto con due ambulanze della Croce Rossa e del 118. Molto spaventate dell'accaduto la guidatrice del fuoristrada e la figlia che si sono viste piombare addosso l'auto che arrivava di fronte senza poter fare nulla per evitarla. Nonostante la violenza dell'urto sono uscite illese dall'abitacolo. Un equipaggio della Protezione Civile Valtrigno, in transito in quel momento, ha aiutato a forzare la portiera di una delle auto che era rimasta bloccata impedendo l'uscita del suo occupante.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto e agli agenti del Commissariato, che hanno bloccato il traffico per permettere i soccorsi ed i rilievi da parte della Polizia Municipale. La circolazione è stata deviata su via Trave, a salire, e in via Magnacervo, per chi doveva scendere a Vasto Marina.