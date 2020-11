Si infittiscono gli appuntamenti per gli atleti della Podistica Vasto, impegnati nel Circuito del Corrilabruzzo. Sabato 11 giugno il cadetto Stefano Balzamo, accompagnato dal preparatore e tecnico della società vastese Alessandro Brattoli, partecipa ai Campionati Italiani Libertas a Pescara, mentre domenica 12 è la volta di Ricciuti, Di Pietro, Ronzitti e Ialacci impegnati nel Trofeo di Badia di Frisa.

Annalisa Di Pietro conquista la quarta posizione assoluta, Antonio Ricciuti si piazza al secondo posto di categoria e Roberto Ialacci al primo posto di categoria.

Nella stessa giornata l’atleta Nicolino Catalano rappresenta i colori vastesi nel Trofeo Telesia in provincia di Benevento. Domenica 22 giugno alla Stracittadina Aquilana, prima posizione nella categoria F35 per Annalisa Di Pietro e prima posizione nella M35 per Nicolino Catalano. Buon risultato anche per Maurizio Ronzitti che si piazza cinquantesimo assoluto.

Prossimo appuntamento per domani, sabato 28 giugno, in cui una nutrita rappresentanza di podisti vastesi correrà la decima edizione del Trofeo Dino Potalivo nella vicina San Salvo.