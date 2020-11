Nel gran premio di Assen, ottava prova del motomondiale, Andrea Iannone ottiene il sesto posto dopo una gara "pazza", condizionata dall'alternarsi di asfalto asciutto e bagnato. Sin dalla partenza i piloti hanno dovuto fare i conti con le bizze del meteo, con due giri di warm up e la partenza avvenuta ben oltre le 14, orario fissato. Se nella formula Uno vengono cambiate le gomme a seconda delle condizioni meteo, in MotoGp quando variano le situazioni in pista si cambia la moto, equipaggiata con pneumatici adatti alla corsa. E così per un paio di volte c'è stata folla ai box, con i piloti protagonisti di spericolate manovre per ridurre al minimo la perdita di tempo dell'operazione.

Iannone non è riuscito a ripetere la straordinaria partenza messa in mostra in altre gare, restando comunque nelle posizioni di vertice fino al momento in cui la girandola dei cambi-moto ha rimescolato le carte. Poi, dopo essersi attestato al quinto posto dopo una serie di sorpassi, ha lottato con Valentino Rossi che alla fine è riuscito a scavalcarlo. Il pilota vastese ha quindi tenuto saldo il contro della sua Ducati Pramac, riuscendo a chiudere in sesta posizione la gara.

La vittoria è andata ancora una volta a Marquez, che ottiene così l'ottavo trionfo consecutivo su otto gare. Al secondo posto il ducatista Dovizioso e al terzo Pedrosa. La MotoGp tornerà in pista il 13 luglio al Sachsering, in Germania.

Ordine di arrivo: Marquez, Dovizioso, Pedrosa, A.Espargaro, Rossi, Iannone, Bautista, Smith, Crutchlow, Bradl, Parkes, Redding, Lorenzo, Abraham, Petrucci, Aoyama, Hayden, Barbera, Hernandez, Di Meglio, Laverty, Edwards.

Classifica mondiale: 200 Marquez; 128 Rossi, Pedrosa; 91 Dovizioso; 81 Lorenzo; 67 A. Espargaro; 58 P.Espargaro; 56 Bradl; 51 Iannone; 48 Smith; 43 Bautista; 28 Redding; 27 Hayden, Hernandez; 24 Aoyama; 22 Cructhlow; 15 Abraham; 8 Edwards; 7 Pirro; 6 Parkes; 3 Petrucci; 2 Barbera.