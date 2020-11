L'impatto è stato troppo violento e per lui non c'è stato niente da fare. Giamarco Pezzotta, 19 anni di Montenero di Bisaccia, studente dell'IIS Mattei di Vasto, è morto questa mattina dopo l'incidente avuto mentre era in sella al suo scooterone Yamaha. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine in giovane ha perso il controllo della moto mentre percorreva via Argentieri e si è schiantato contro il muretto di recinzione di un'abitazione. Gianmarco indossava correttamente il casco ma il trauma toracico subito nell'impatto è stato fatale. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari della Misericordia.

Il giovane era educatore nella parrocchia San Paolo, dove probabilmente si stava recando per collaborare ai preparativi per la festa di questo fine settimana. Tutta la comunità di Montenero ha accolto con dolore il tragico avvenimento.

Sgomento per i compagni e i docenti della 5ª A Informatica dell'IIS Mattei di Vasto. Giamarco appena tre giorni fa aveva sostenuto la prova orale degli esami di maturità, completando quindi il suo percorso di studi. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio che gli amici stanno scrivendo sulla bacheca del suo profilo Facebook.