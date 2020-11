Ha vinto tutto Pietro Bozzelli ai campionati italiani di nuoto Master che si sono appena conclusi a Riccione. Il nuotatore vastese tesserato con la società Mille Sport San Salvo ed appartenente alla categoria Master35 ha sbaragliato tutti gli avversari partecipando ai 200 stile ed ottenendo il tempo di 2’04”51 nonché il titolo di campione nazionale. Stesso titolo nei 400 metri stile libero con 4’25”42 e negli 800 metri stile libero con lo strepitoso tempo di 9’08”49.

Enorme la soddisfazione di questo atleta che con grande determinazione continua ad allenarsi nonostante gli impegni familiari e di lavoro. “Il nuoto per me è tutto - dichiara Bozzelli - lo pratico sin da piccolo e nel corso degli anni seppur la mia vita ha subito cambiamenti per ovvi motivi, familiari e di lavoro, il nuoto è rimasto un punto fermo, una passione ed una valvola di sfogo. Mi alleno tutti i giorni con grandi sacrifici, miei e del mio allenatore nonché amico di una vita, Lorenzo, il quale ha sempre creduto nelle mie capacità, anche sottraendo del tempo ai nostri familiari ma i risultati ci ripagano ampiamente. I miei primi e più importanti tifosi sono mia moglie ed i miei figli che ringrazio per avermi sempre sostenuto”.