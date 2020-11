È stato trasportato in ambulanza al San Pio da Pietrelcina di Vasto il ciclista di Campomarino che questa mattina è rimasto coinvolto nello scontro tra due autovetture sulla statale 16 sud. L'episodio si è verificato in prossimità della stazione di servizio Esso, nel territorio di San Salvo. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia municipale di San Salvo, una Mercedes bianca, che arrivava da sud, stava completando l'immissione nell'area della stazione di servizio quando da nord è arrivata un'Audi A4 che ha colpito la parte posteriore della Mercedes. L'impatto è stato molto violento, tanto da far volare via la ruota posteriore della Mercedes e quella anteriore dell'Audi.

Ma ad avere la peggio è stato il ciclista che pedalava verso sud. Infatti l'Audi, dopo aver colpito la Mercedes, ha continuato la sua marcia travologendolo e facendolo finire a terra. Fortunatamente l'uomo indossava il casco. Per lui molte escoriazioni e una sospetta frattura alle braccia. È stato soccorso dall'ambulanza del 118.

Il traffico, regolato dagli operatori dell'Anas, ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso, di rimozione dei veicoli incidentati e di pulizia del manto stradale dai detriti.