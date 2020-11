Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna e l’Assessore alle Politiche Sociali, Anna Suriani, comunicano che sono disponibili i moduli per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di affitto per l’anno 2013.

I moduli per le domande sono disponibili e reperibili presso l’Ufficio Politiche per la Casa del Comune di Vasto in Piazza Barbacani, presso i Servizi Sociali in via Nicola Bosco e scaricabili dal sito della P.A. cittadina all’indirizzo www.comune.vasto.ch.it sezione avvisi pubblici.

Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire entro e non oltre la data del 31 luglio 2014 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto in Piazza Barbacani aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 10:30 alle 12:30.