La zona centrale di Vasto Marina continua a essere tartassata dai ladri. A togliere il sonno ai residenti ora è la banda del rastrello, che usa un attrezzo dentato per scardinare persiane e finestre.

La gang è entrata in azione attorno all'una e quaranta di notte nel recinto di un'abitazione unifamiliare di via Donizetti. Sono passati probabilmente dal giardino di una vicina casa abbandonata per introdursi nella proprietà che avevano preso di mira.

Una volta scavalcato il muro laterale, si sono avvicinati alla facciata dell'abitazione e hanno provato a scardinare la persiana della sala da pranzo. Sentito un forte rumore associato a delle voci, i residenti si sono insospettiti e sono scesi al piano inferiore per controllare, notando un fascio di luce prodotto da una torcia. C'erano tre malviventi che, utilizzando un attrezzo dotato di denti metallici, stavano cercando di divellere la persiana in legno. I residenti hanno aperto la finestra e messo in fuga i ladri, che si sono ripresi l'attrezzo da scasso e sono fuggiti. Sono ricercati dalla polizia. Dinanzi al cancello dell'abitazione rinvenuta una consistente striscia di polvere di gesso: potrebbe trattarsi di un segnale lasciato da alcuni complici che avrebbero perlustrato la zona prima di dare il via libera al colpo.

Ma non è stato l'unico raid ladresco della nottata. Altri due furti sono stati denunciati in Commissariato da cittadini del quartiere San Paolo, dove i ladri sono riusciti a rubare senza lasciare segni di effrazione su porte e finestre.