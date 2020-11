Alla fine, dopo mesi di riunioni, incontri e trattative, si è arrivati alla conclusione: nasce la nuova Vastese Calcio che punterà a vincere il campionato di Eccellenza e ad andare in Serie D.

All'attuale dirigenza si vanno ad affiancare lo Sporting Vasto, rappresentato dal presidente Massimo Fabrizio, che porterà un pacchetto di propri sponsor, oltre all'ex centrocampista biancorosso Carlo Gaeta che dovrebbe ricoprire l'incarico di copresidente.

Sabato scorso il vicepresidente Luigi Salvatorelli, durante un incontro con i tifosi, aveva dichiarato che lo Sporting si sarebbe occupato della gestione sportiva e tecnica della squadra e i vecchi dirigenti di quella amministrativa, rimanendo più defilati. Attualmente però questa ipotesi non è stata confermata, a quanto pare dovrebbero restare tutti. I ruoli definiti verranno comunicati durante una conferenza stampa che si terrà mercoledì.

Decisiva la riunione di mercoledì sera tra Salvatorelli, i rappresentanti dello Sporting Vasto e Pino De Filippis che sarà il nuovo direttore sportivo e avrà carta bianca per allestire la squadra. "Siamo arrivati al dunque - ha dichiarato Salvatorelli che parla a titolo personale e non a nome della società - con noi ci saranno lo Sporting, Gaeta e De Filippis, alla fine ci siamo riusciti. Non so se la società diramerà un comunicato ufficiale, ma faremo una conferenza stampa con tutti appena sarà possibile, credo già in settimana". La Vastese verrà allestita per vincere il campionato? "Sicuramente, è il minimo, in questi mesi è stato fatto un grande lavoro per il bene di Vasto, più di questo non si poteva fare, ora uniamoci, stringiamoci attorno alla squadra della città e sosteniamola".

La conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario è in programma mercoledì 2 luglio alle 18.00 presso lo stabilimento balneare "Il delfino" a Vasto Marina dove sarà presente anche il nuovo allenatore che dovrebbe essere Danilo Rufini, 42enne ex tecnico del San Severo con cui ha conquistato due promozioni consecutive, passando dalla Promozione alla Serie D alla sua prima esperienza in panchina.