Da G.F. riceviamo e pubblichiamo la segnalazione sulla situazione dei diurni in centro storico a Vasto.

"Avviso per tutti i residenti a Vasto e per i turisti: visto che le tasse sono pagate da tutti e questa dovrebbe essere una cittadina a vocazione turistica, si segnala che da oltre due mesi (è il tempo da quando mi sono "attrezzato") al centro di Vasto su tre diurni non ne funziona nemmeno uno.

Pertanto chi dovesse transitare in centro è pregato di munirsi di bottiglietta in plastica con imbuto e/o una busta in plastica come già fanno i cani da tempo".