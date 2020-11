Tra le varie attività di beneficenza, organizzate dal Rotary Club in quest’anno sociale 2013-2014, è stato organizzato anche un torneo di calcetto presso il campo di San Marco Evangelista di Vasto, con lo scopo aggregativo e di impegno solidale. Il ricavato della manifestazione, infatti, è stato donato dal Presidente del club avv. Pierpaolo Andreoni al parroco della chiesa Don Gino Smargiassi, che ha ringraziato il Rotary e tutti i giocatori partecipanti alle varie gare.

Il torneo, che ha avuto come coordinatori, oltre al Presidente Andreoni, anche i soci Carlo Paganelli e Gianmarco Acquarola, ha visto la partecipazione di sei squadre che si sono affrontate con girone unico all’italiana. Le squadre che hanno partecipato sono state: Rotary Club Vasto, Ordine Avvocati Vasto, Banca BCC, Vemit Punto Clima, Guardia di Finanza e Papà United. La squadra vincitrice è stata la Vemit Punto Clima organizzata dai due titolari i cugini Acquarola Paolo e Maurizio.

Nell’occasione il Rotary Club Vasto ha messo a disposizione ai propri soci una divisa di calcio per incontri di calcio con scopi di beneficenza. Le divise sono state sponsorizzate da: Banca BCC, Banca Generali, Metamer, Sapi, Vemit Punto Clima, Studio Cesaroni.

Durante la premiazione, avvenuta ieri mercoledì 25 giugno, il Presidente Andreoni ha augurato “il proseguo della manifestazione negli anni avvenire per continuare l’impegno di solidarietà anche con l’attività sportiva”. Con quest’ultima e interessante iniziativa chiude in bellezza il suo anno rotariano, come presidente, l’avv. Andreoni che, Sabato 5 luglio, consegnerà il martelletto al nuovo presidente dott. Angelo Muraglia.

Luigi Medea