La vertenza Sider Vasto finisce sul tavolo dei ministri dello Sviluppo economico, Federica Guidi, e del Lavoro, Giuliano Poletti. E' ancora a rischio il futuro degli oltre 50 lavoratori della fabbrica che produce tubi metallici. La crisi dura ormai da anni ed è fallito il tentativo di vendita a un gruppo siderurgico bresciano. Per i dipendenti dello stabilimento di Punta Penna, si prospetta un'altra estate di incertezza.

Il deputato pescarese Gianni Melilla (Sel) ha presentato un'interrogazione con risposta scritta. L'interpellanza è rivolta a entrambi i ministri.

Il documento - Questo il testo dell'interrogazione:

"Ai Ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico per sapere-premesso che:

La prima settimana di Luglio i 54 dipendenti della Sider di Vasto andranno in ferie.

Saranno ferie poco serene per i lavoratori: il riposo di una settimana è obbligato. È stato concordato negli uffici della Provincia di Chieti da azienda e sindacati in attesa che il governo decida se rifinanziare o meno la cassa integrazione in deroga.

La Cig straordinaria, infatti, scade il 30 giugno. In ogni caso la Sider spa ha avviato la procedura di mobilità per 15 lavoratori.

L’azienda ha rassicurato i lavoratori garantendo che sta predisponendo un nuovo piano concordatario da presentare al tribunale di Vasto. Saranno in ogni caso determinanti le decisioni che il governo assumerà sul finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga anche per il secondo semestre 2014.

Gli enti locali in un appello chiedono alle Istituzioni abruzzesi di attivarsi e trovare il modo per individuare soluzioni che salvaguardino il futuro produttivo e occupazionale dell' Azienda Vastese.

Sono in corso incontri tra le Parti Sociali.

La situazione è drammatica. Vasto rischia di perdere un altro pezzo importante del settore industriale:se entro il 7 luglio non dovessero spuntare soluzioni, 54 lavoratori si ritroveranno senza lavoro.

Se non intendano intervenire immediatamente per accelerare le procedure di finanziamento della Cig straordinaria e convocare le parti sociali per trovare una soluzione e scongiurare la gravissima crisi occupazionale".