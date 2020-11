Il sogno di ogni atleta, di qualunque disciplina sportiva, è quello di arrivare un giorno ad indossare la maglia della nazionale italiana. Un sogno che per Sergio Desiati e Saverio Celenza si realizzerà in occasione dei prossimi Europei Master di Basket. Infatti i due cestisti vastesi, due bandiere della Vasto Basket e di tutto il movimento cestistico del territorio, sono stati convocati da coach Alberto Bucci per far parte della selezione over 45 che sarà in campo ad Ostrava nella rassegna continentale di categoria.

Insieme a loro, oltre a Claudio Capone, altra vecchia conoscenza del basket vastese, ci saranno Gigi Delli Carri, Pino Corvo, Riccardo Esposito, Francesco Longobardi, Giovanni Dalla Libera, Maurizio Venturi e Max Rizzo. Nelle sfide della prima fase gli azzurri incontreranno Austria, Germania e Grecia.

Per Desiati e Celenza, che ormai giocano a basket da più di 30 anni, è un altro prezioso traguardo di una carriera che ha regalato loro tante soddisfazioni. A più di 40 anni scenderanno in campo con la nazionale e saranno pronti a dare il contributo per andare a caccia di un risultato importante. Erano già stati convocati in occasione di un torneo amichevole a Montecatini e coach Bucci era rimasto positivamente impressionato del loro stato di forma, unito alla solita grande classe. Per questo li ha inseriti nel gruppo che è in viaggio alla volta della Repubblica Ceca, per la loro grande gioia e di tutti i tifosi che negli anni ne hanno ammirato le gesta sul parquet.