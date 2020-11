L’Amministrazione comunale di San Salvo è sempre più vicina ai cittadini anche per effettuare i pagamenti con un servizio comodo, semplice, veloce e sicuro nell’ottica di semplificazione, digitalizzazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

Sul sito del Comune di San Salvo è stato attivato il servizio di pagamento telematico che consentirà di poter versare, senza il fastidio di doversi recare in banca, alle poste o presso gli uffici comunali, una serie di tributi dovuti e di servizi utilizzati dai cittadini.

«Prosegue il nostro impegno – spiega il sindaco di San Salvo Tiziana Magncca – per rendere più funzionale, al passo con i tempi ed efficace l’attività comunale impegnati come siamo a ridurre in maniera sensibile le distanze tra la pubblica amministrazione e i cittadini. E’ stato attivato il servizio di pagamenti on line che consentirà di pagare prestazioni e servizi per il Comune di San Salvo che si conferma a misura di cittadino».

Per accedere al servizio di Pos virtuale occorre collegarsi al portale www.comune.sansalvo.gov.it e cliccare sulla sezione servizi on line (pagamenti on line) senza alcun costo per il cittadino sia dall’Italia che dall’estero.

Il servizio è stato attivato attraverso il servizio di tesoreria comunale garantito dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti filiale di San Salvo, con il circuito Cartasi.

Si possono pagare i diritti per i seguenti settori e prestazioni:

Segreteria generale

Diritti di segreteria

Rimborso spese di notifica

Spese contrattuali

Rimborso spese stampati e materiale informatico

Corpo polizia municipale

Sanzioni amministrative altre

Sanzioni amministrative Codice delle Strada

Lavori pubblici

Diritti vari

Servizi cimiteriali

Concessione Edicole Funerarie

Operazioni di Polizia Mortuaria

Attività produttive – Trasporti

Retta Trasporto scolastico

Sanzioni Amministrative sul Commercio

Servizi culturali – Sport – tempo libero

Concessione Teatro Comunale

Affitto Impianti Sportivi

Affitto Sale Comunali

Servizio Tributi

Accertamenti Tributi vari

TOSAP

TARSU

IMU





Servizi sociali

Assistenza Domiciliare

Rette Asilo Nido

Rette Refezione Scolastica





Urbanistica, edilizia, ambiente

Contributo di Costruzione

Diritti di Segreteria Urbanistica-Edilizia-Ambiente

Sanzioni Amministrative Edilizia

Visure Catastali