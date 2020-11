Alle 14 di oggi il traffico è tornato regolare sulla riviera di Vasto: terminati i lavori di consolidamento, l'Anas ha disposto la riapertura del viadotto Vasto Marina. Col ripristino della normale viabilità, è stata eliminata la deviazione obbligatoria su viale Dalmazia, la strada che taglia longitudinalmente tutta la località balneare, congestionata nelle ultime settimane, con evidenti disagi per automobilisti, residenti e strutture turistiche.

L’intervento, realizzato dall'impresa Tenaglia srl, è costato circa 2 milioni di euro e rientra tra gli interventi urgenti previsti dal cosiddetto decreto del fare e dal piano di manutenzione straordinaria definito nella convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Esulta il sindaco di Vasto: "I lavori di consolidamento strutturale, sostituzione delle barriere metalliche e rifacimento della pavimentazione - afferma Luciano Lapenna - sono stati consegnati in anticipo rispetto alla data di consegna, prevista per il 18 luglio" perché l'Anas "ha tenuto conto delle richieste da me formulate, finalizzate a ridurre al minimo i disagi per le attività turistico–ricettive presenti sulla costa". Poi torna a scagliarsi contro chi, a suo dire, avrebbe gufato: "La riapertura anticipata del viadotto smentisce ancora una volta i disfattisti, i gufi e gli sfascisti, che tifavano per un ritardo nella consegna. Mi spiace per loro, ma questo non è avvenuto".