Sono stati giorni frenetici quelli vissuti da Antonio Generoso e soci, con l'obiettivo di salvare il titolo di serie C1 conquistato nella scorsa stagione sportiva dal Casalbordino calcio a 5. Martedì, attorno alle 16, è arrivata la fumata bianca che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a quanti vedevano ormai svanire quanto realizzato solo qualche mese fa. Dopo anni di attività, dopo aver conquistato 2 promozioni, una in C2 ed una storica, lo scorso anno, in C1, il Casalbordino calcio a 5 chiude i battenti per diverse motivazioni.

È la città di San Salvo, grazie all'interessamento di volti già conosciuti nell'ambiente sportivo, a getterare l'ancora di salvataggio per tornare sulla scena del futsal. Confermato tutto il blocco del Casalbordino, in cui militavano giocatori che erano passati per l'esperienza del San Salvo, alla guida resta mister Alfredo Lanza, tra i dirigenti confermati Bucciarelli e Di Risio. A loro si uniranno Antonio Generoso, patron della nuova società, Antonio De Filippis ed Antonio Galante, oltre a Michele Galante, un volto nuovo per questo sport. Lo staff tecnico è ancora in fase di allestimento, per ora Guido Muscianese e Luigi Marchione sono i primi ad aver sposato questo progetto mostrandosi entusiasti e pronti a ripartire per questa nuova sfida.

La società che partirà per l'avventura del campionato di serie C1 si chiamerà Asd All Games San Salvo C5, guidata dal presidente Salvatore Di Ghionno, coaudiuvato da Tony Tumini, mentre Daniele Panfilo sarà il vicepresidente. "Il progetto - spiegano i dirigenti della neonata società - è importante e di prospettiva futura, infatti per quanto riguarda la stagione alle porte ci sarà la prima squadra che prenderà parte al campionato regionale di c1 e verrà formata la juniores alla quale un grosso apporto è stato concesso da Giuseppe Lattanzio. L’obiettivo è quello di creare a San Salvo l’intero settore giovanile che, negli anni a venire, dovrà essere il vero e proprio punto di forza per questa società che vuole basarsi sui tanti giovani di talento locale".

A giorni dovrebbe essere ufficializzato uno stage per ragazzi dell’under 18 nati nel ’96 e ’97 che sarà diretto dall’ex giocatore della nazionale di calcio a 5 Alfredo Lanza, mister della prima squadra che vuole seguire in prima persona la nascita della juniores perché dovrà convocare obbligatoriamente 3 di loro in prima squadra per tutte le partite del campionato. Sarà Fabio Conti, allievo di mister Lanza da tanti anni, a guidare la squadra giovanile insieme a due collaboratori fidati. In fase di allestimento la prima squadra, con tanti movimenti e contatti in questi giorni per poter allestire una rosa competitiva. Non può mancare "un ringraziamento al presidente del Casalbordino, Alessandro Santoro, e al suo collaboratore Piscicelli, per la disponibilità e l'impegno mostrate verso questo progetto".

"Finora - aggiungono i dirigenti - ci sono stati molti consensi positivi da parte di diversi imprenditori locali, dai più piccoli, fino ai più importanti, che si sono mostrati interessati al progetto soprattutto per l’immagine che garantirà alla cittadina di San Salvo in tutta la regione. Speriamo di trovare il giusto apporto anche dall'amministrazione comunale che, se vuole dimostrare di crescere ed ampliare i propri orizzonti e le proprie prospettive, dovrà buttare un occhio di riguardo anche su questo mondo che ormai è in continua crescita soprattutto nel nostro territorio come dimostrato dal Montesilvano Campione D’Italia e dal Torneo delle Regioni, con due partite della nazionale under 21 a Vasto. Inoltre bisogna ricordare la vittoria del campionato Europeo da parte della nostra nazionale ed il forte interesse del comitato Olimpico nel trasformare, finalmente, questa disciplina in sport olimpico".