Domenica 22 giugno 2014 è iniziato il 10° torneo di calcetto nel ricordo di Cristian Salvatorelli e Guido Del Villano, appuntamento particolarmente sentito per i tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerli e da anni intendono ricordarli attraverso lo sport, lo stesso che anch’essi praticavano. Il memorial è all’insegna della semplicità, della lealtà e del rispetto tra tutti i partecipanti, caratteristiche e virtù che i nostri amici avevano e ci hanno lasciato in eredità.

L’organizzazione del torneo, che ha una durata complessiva di circa un mese, anche nella decima edizione vede impegnati il Circolo Socio Culturale Sant’Antonio Abate, l’associazione sportiva dilettantistica Vasto Sud e la Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo, con l’indispensabile collaborazione di molti volontari.

La formula è la stessa degli anni precedenti ovvero le squadre che partecipano al torneo sono 8, ciascuna con il proprio capo squadra, il proprio colore identificativo e composta da 8/9 elementi; ciascuna squadra affronta tutte le altre in partite di sola andata; al termine del girone all’italiana le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre dalla terza alla sesta si sfidano in gare di play - off; infine vi sono le gare di semifinale e finale per decretare la squadra vincitrice; consuetudine vuole che dopo la finale tutti i partecipanti si ritrovano per una cena di chiusura della manifestazione presso la sede del Circolo. Durante il memorial tutti potranno essere aggiornati sui risultati delle partite collegandosi al sito internet dell’associazione sportiva dilettantistica Vasto Sud.

Un ringraziamento doveroso va al Consorzio di Bonifica Sud di Vasto presieduto dal sig. Fabrizio Marchetti che mostra ogni anno la massima disponibilità nei confronti del torneo concedendo gratuitamente e per tutta la durata del torneo l’immobile di proprietà dell’Ente per poter svolgere il memorial nel nostro quartiere in continuità con gli anni passati.

Si coglie nuovamente l’occasione per ricordare che nonostante le molteplici sollecitazioni del Circolo Socio Culturale Sant’Antonio Abate, ad oggi non è stata trovata una definitiva soluzione per dotare il quartiere dei terreni promessi e non ancora messi a disposizione della collettività; torneremo presto a sollecitare gli Enti competenti sulla problematica.

Gli organizzatori del Memorial Salvatorelli-Del Villano