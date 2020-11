Vivono per il gol, la porta è il loro chiodo fisso. Chiamarsi bomber era nel loro destino, può capitare tra amici senza apparenti meriti sportivi, ma non è questo il caso. Loro sono per tutti "il bomber" e il merito se lo sono guadagnato sul campo in anni di reti gonfiate, facendo esultare in tanti. Un titolo che per alcuni vale quanto una laurea, altri ci scherzano su. Zonalocale li incontrerà per conoscerli meglio e farsi raccontare la loro carriera in campo e quella fuori, tra lavoro, hobby, amori, programmi estivi senza pallone e curiosità.

Luca Madonna, attaccante classe 1989, ha concluso la stagione con il Real Tigre in Promozione e nonostante il penultimo posto e la retrocessione ha messo dentro 16 gol. Rapido e sgusciante vive con l'ossessione per il gol. Oltre a questo lavora alla cooperativa ortofrutticola a San Salvo, con una precedente esperienza nell’ufficio anagrafe del Comune di Vasto, stupefacente in campo e fuori. I primi calci al pallone li inizia a tirare nella Pgs, poi Bacigalupo, Vasto Marina, Scerni, Real San Salvo, Real Tigre.

Ricordi dove e quando hai iniziato a fare il bomber?

Ero molto piccolo, ma ricordo bene che facevo il terzino destro, però ero propenso ad andare in avanti, man mano mi sono avvicinato alla porta, prima centrocampista, poi esterno, alla fine attaccante, mister Nicola Bozzella ci ha visto giusto.

Da quel momento è iniziata la tua ossessione.

Sì, lo ammetto, sono ossessionato dal gol. A me piace quando si muove la rete, quando si gonfia, e si deve muovere sempre, anche quando gioco male per me l’importante è fare gol, è sempre il momento buono per segnare.

E quando non succede?

Sto male, ci ripenso, è cose se avessi perso, anche se abbiamo vinto 5-0. Lo scorso anno con il Real Tigre abbiamo vinto una partita a Celenza 7-0 solo io non ho segnato, stavo malissimo, stavo per mettermi a piangere, ho fatto degli assist ma questo non mi bastava per stare tranquillo. Poi per fortuna nel resto della stagione è andata meglio.

C’è un errore che ti assilla?

Più che un errore una partita, la finale play-out di quest’anno a Fossacesia, ho firmato il pareggio ma non sono stato soddisfatto, non volevo assolutamente retrocedere per la seconda volta in carriera, ma non ci sono riuscito.

Perchè è bello essere un bomber?

Quella sensazione che si ha nel vedere la palla che entra è unica, avere l’opportunità e la missione di finalizzare il lavoro di una squadra, dei compagni. Ma lì davanti è una guerra, devi essere sempre lucido, freddo e attento. Una palla sporca può diventare un gol, per questo bisogna anche essere libero di testa, più ti intestardisci che vuoi segnare e meno lo fai, quando non ci pensi ne fai di più.

Con quale compagno di reparto ti sei trovato meglio?

Domenico Ferrazzo, il mio gemello del gol, è il partner ideale in campo e ci intendiamo alla perfezione anche fuori. Anche con Sputore, giocare con lui rende tutto più semplice, facilita molto il gioco di un attaccante e Mario Luongo che è un centrocampista di alta classe.

Chi è stato l’avversario più ostico?

Quando giocavo a Scerni il Sulmona, aveva una coppia di centrali difensivi formidabile. Oltre a Nando Giuliano, il difensore più forte contro cui abbia mai giocato. Per me è stato un onore, oltre che un piacere, lui è un vero maestro, non a caso ha giocato in B. Un altro che invece mi ha stupito è Stefano Romano del Castiglione Val Fino, ha fatto anche qualche presenza con la Juventus in un preliminare di Champions League. Mentre il mio idolo è Mattia Mainella, gioca sia di destro che di sinistro, mi ispiro molto a lui.

Chi è invece l'idolo tra i big del calcio?

Da milanista mi è sempre piaciuto Shevchenko e anche David Villa.

Sei scaramantico?

Molto, ma non ti dirò mai cosa faccio. Se una cosa va bene, la volta dopo la rifaccio, anche se non è sempre positivo essere scaramantici. A volte ti porta a pensare in maniera sbagliata.

Qual è stato il gol più bello o importante che hai realizzato?

Contro il Real San Giacomo, il 3-1 dalla distanza sotto l’incrocio.

La partita che non dimenticherai mai?

L’ultima dello scorso anno in Prima Categoria contro il Celenza che valeva la Promozione, è stata un’emozione unica.

La squadra in cui ti sei trovato meglio?

Il Real Tigre, è stata davvero come una famiglia, eravamo tutti amici, sono orgoglioso di aver giocato con loro. Ringrazio mister Antonio Liberatore e la presidentessa Simonetta Baiocco per tutto quello che hanno fatto per me.

E l'allenatore?

Uno dei più bravi e preparati è Massimo Vecchiotti, si vede che ha giocato a calcio a buoni livelli. Oltre a lui metto Donato Anzivino, nonostante la rivalità di questi anni, che in campo ci sta, anche il più tranquillo si trasforma, ma poi finisce lì.

Da cosa dipende il successo del bomber?

Perché regala emozioni, è sempre visto con un occhio diverso. Per me un difensore come Thiago Silva vale quanto un grande attaccante però l’attaccante fa gol, il calcio è gol e quindi alla fine è lui ad avere la meglio sulle simpatie dei tifosi.

Come riesci a conciliare calcio e lavoro?

E’ difficile fare calcio, sia per chi fa i turni che per chi non li fa. Io lavoro dalle 6 alle 18, dopo 10/11 ore di lavoro andare a giocare a pallone non mi pesa, è un piacere perché c’è passione in ciò che faccio. In questi giorni mi vado ad allenare 2-3 ore sulla sabbia per il beach soccer, nonostante la stanchezza quando vedo una palla per me è come stare sul divano a riposare.

Il calcio ti ha aiutato nel lavoro?

Conosco tanta gente per via del calcio, sono nate tante amicizie. Il calcio ti aiuta anche caratterialmente, a rapportarti all’interno del gruppo con chi è diverso da te, anche se è ovvio che non puoi andare d’accordo con tutti, ma ci devi convivere, non puoi fare ciò che vuoi. Tante cose che impari e che poi puoi mettere in pratica anche nel lavoro.

Qual è la cosa più bella del calcio?

Ogni partita ti dona delle emozioni, da quanto ti alzi la domenica mattina fino alla sera. Io ho subito voglia di giocare, poi nel prepartita arriva l’ansia, il che è positivo, se non hai più ansia vuol dire che è ora di smettere che hai perso gli stimoli. Per caricarmi ascolto per 3 ore la musica prima di giocare. Penso che un giorno il calcio mi mancherà, così come la voglia di fare gol, di volerla sempre buttare dentro, di far muovere la rete. Come quando uno che ha lavorato per tutta una vita va in pensione, i primi tempi è bello ma poi si deve abituare, non sa che fare. Quando smetti e hai passato una buona parte della tua vita nel calcio, vuol dire che sei davvero innamorato di questo sport. Mancherebbe pure a uno che ha giocato poco o non gioca.

Cosa farai quando non giocherai più?

Sognavo di fare il calciatore, un domani mi piacerebbe fare il direttore sportivo, allestire una squadra e provare a raggiungere degli obiettivi è una sfida che mi affascina.

C'è in giro qualche giovane che ti somiglia?

In giro i ragazzi più bravi li ha il Vasto Marina, una società che punta sui giovani e fa bene, dovrebbero fare tutti così. Uno che mi piace molto è Monachetti, forte e molto umile. Per giocare non serve tirarsela ma cacciare gli attributi, in campo devi essere forte con la testa, è questa che conta al 99%.

Chi è il tuo più grande tifoso?

Mio padre Giuseppe, mi segue sempre, oltre a Mino De Foglio.

Quali sono i tuoi progetti estivi?

Parteciperò al SuperEight con la Vastese Beach Soccer, è la mia prima esperienza in questo sport e ringrazio mister Luigi Ascatigno per l’opportunità che mi permette di crescere e imparare ancora, è una grandissima persona, molto umile, veramente brava, sono molto legato a lui. Speriamo di segnare e vincerle tutte. Poi vorrei andare ad Ibiza con gli amici, senza donne, quelle proviamo a trovarle lì.

Chi sono i tuoi amici nel calcio?

Domenico Ferrazzo, a lui voglio davvero molto bene, ma anche Christian Lanfranchi, Alessio Lanzano, Fabio D’Ettorre, Ernesto Di Martino e Giovanni Trentino.

Oltre al calcio pratichi altri sport o hai un hobby?

Mi piace giocare a foot volley con il mio compagno di squadra Daniele Di Foglio per cercare di battere Ferrazzo e Lanfranchi che sono davvero bravi.

Quale sarà tua prossima squadra?

E’ ancora presto per saperlo, l’obiettivo è sempre quello di spaccare la porta.

Hai un rimpianto?

Di non aver mai fatto parte di una berretti nazionale e di aver avuto l’opportunità di confrontarmi con altre realtà importanti.

