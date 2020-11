Domenica 29 giugno si svolgerà presso il parco Aqualand del Vasto, l'allenamento di judo con il M° Gianni Maddaloni.

Un'occasione utile, oltre che per imparare le regole e i valori dello sport, per assistere alla presentazione del nuovo libro che ha come protagonista il M° Maddaloni.

Un appuntamento annuale molto atteso dai ragazzi che praticano il judo dove per un giorno ci si allena e ci si diverte tutti insieme.