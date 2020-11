Entra nel vivo il weekend del Gran Premio di Assen, in Olanda, dove si corre di sabato. Quindi quella di oggi è stata giornata di qualifiche in cui Andrea Iannone ha potuto sorridere. Il pilota vastese in sella alla Ducati Pramac ha ottenuto un buon quarto tempo, con il tempo di 1’40.786, ad appena 54 millesimi dalla HRC ufficiale di Pedrosa che è riuscito a scavalcarlo. Scatterà quindi dalla seconda fila, alle spalle del terzetto spagnolo composto da Aleix Espargaro, Marquez e Pedrosa.

Qualifiche condizionate dalla pioggia, con i piloti in pista che nella Q2 hanno girato con le gomme da bagnato. E pioggia che resta come un'incognita anche sulla gara di domani. Iannone è stato bravo a "dominare" la sua Ducati, risultato il migliore dei piloti in sella alla rossa di Borgo Panigale.

Domani sarà giornata di warmup, al mattino, e gara, nel pomeriggio. Iannone dovrà essere bravo a partire bene, difendendosi dall'attacco dei piloti che lo seguono e poi cercare di restare con il treno dei primi riuscendo a bilanciare con classe e grinta le prestazioni della sua moto che tendono a decadere con il passare dei giri.

La griglia di partenza. A.Espargaro, Marquez, Pedrosa, Iannone, Crutchlow, Smith, Dovizioso, Bradl, Lorenzo, Bautista, P.Espargaro, Rossi, Abraham, Aoyama, Hernandez, Redding, Petrucci, Edwards, Parkes, Barbera, Laverty, Hayden, Di Meglio.