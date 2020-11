"La situazione dell'abusivismo nella stagione 2013 è stata caratterizzata da una diminuzione dei controlli. Tuttavia si tratta ormai di un’attività illecita talmente strutturata e radicata che è sempre più difficile debellarla. Sono bastate le prime belle giornate del 2014 per vedere Vasto Marina nuovamente invasa da venditori abusivi". Protestano i commercianti del consorzio Vivere Vasto Marina, che raggruppa gli esercenti della riviera.

"Solo attraverso un costante presidio del territorio e agendo sulle strutture organizzative a monte - afferma Antonio Caruso, presidente del sodalizio - si potranno ottenere risultati generalizzati e significativi, evitando la semplice migrazione momentanea del fenomeno in altre località. Gli abusivi causano danni economici ingenti alle nostre attività. Queste, nei sempre più esigui periodi d’affluenza di consumatori nel territorio di Vasto Marina, si vedono costrette a subire concorrenza sleale da chi, in barba ad ogni legge, vende merce di ogni tipo, creando dei veri e propri mercati rionali, anche sulla riva del mare.

Chiediamo che l’amministrazione si occupi del problema, e come già fatto in passato dal Ministero dell’Interno a livello Nazionale, istituisca in sede locale un gruppo di lavoro fondato sulla collaborazione tra le forze dell’ordine e la polizia municipale.

Solo attraverso i controlli e indispensabili sequestri di merce quotidiani riuscirete a difendere chi cerca di operare, con enormi difficoltà, nel rispetto della legalità".