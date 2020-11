Nel loro nuovo album intitolato Lost in the Great Sea, presentato con grande successo di pubblico e vendite al teatro Schauspielhaus di Lipsia per la 23ᵃ edizione del Wave Gotik Treffen, gli Hexperos hanno voluto rendere omaggio all’ arte Pre Raffaellita. Un topos sempre presente in tutti i loro album ed anche nei progetti precedenti, determinato da un legame territoriale: i membri fondatori dell’ensemble, infatti, condividono la terra natale con Gabriele Rossetti, padre del fondatore del movimento Pre Raffaellita (Dante Gabriel Rossetti) e della poetessa Christina G. Rossetti, dei quali gli Hexperos hanno trasposto in musica alcune poesie.

Natura, celtismo, elementi mitologici, sono un leitmotiv degli Hexperos e dei Pre Raffaelliti. Nel nuovo album gli Hexperos incrementano le sonorità celtiche aggiungendo la uilleann pipe all’arpa bardica e celebrando il mito di Aine, una delle dee irlandesi dell'estate, associata al sole, e la rinomata Giant’s Causeway.

Questo è un album dedicato a viaggiatori reali e sognatori, tempi antichi, amanti, alle donne del passato che potevano viaggiare solo con la fantasia, ma che sono state grande fonte di ispirazione per gli artisti uomini di tutti i tempi.

Una piccola preziosa perla all’interno dell’album è il brano dal titolo Reflection. Parla del forte legame che può originarsi tra madre e figlia, frutto della nuova esperienza genitoriale del duo e soprattutto del nuovo sentimento materno provato dall’autrice dei testi. Per questa ragione, gli Hexperos hanno chiesto collaborazione al Coro di Voci Bianche Stella Maris diretto dal M° Paola Stivaletta.

La sezione di registrazione di Reflection è stata molto emozionante per gli Hexperos perché è avvenuta di notte all’interno dell’antica cattedrale di San Giuseppe di Vasto. La cattedrale era fiocamente illuminata e le voci bianche si espandevano eteree e sognanti per le volte della chiesa.

Per comprendere ancora meglio le caratteristiche del nuovo album, basta dare un’occhiata agli strumenti adoperati:

Alessandra Santovito - voce; flauti

Francesco Forgione - violoncello , arpa bardica , hammer dulcimer , bouzouki , tastiere

Alessandro Pensa - violino

Domenico Mancini - violino

Francesco Savoretti - percussioni

Paolo Di Nicola – uillean pipes

Michele Cinquina – tiorba

Simone Ranieri - chitarra

Coro voci bianche diretto dal M° Paola Stivaletta

www.hexperos.com

info@hexperos.com

www.facebook.com/hexperos

E’ possibile ascoltare un saggio dell’album su You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=A3Oy9lgR7P0

Pubblicato per la casa discografica spagnola In the Morning Side Records.

Tutta la musica ed i testi sono composti da Hexperos tranne dove specificato.

Gli Hexperos sono Francesco Forgione ed Alessandra Santovito.

Registrato, mixato e masterizzato presso Hexperos studio da Francesco Forgione.

