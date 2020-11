Un pitone albino morto sul marciapiede di via Spataro? È un lettore a segnalare l'insolita presenza lungo la strada del quartiere San Paolo. La colorazione lascia pensare si tratti proprio di un esemplare della particolare specie di pitoni. La lunghezza era di poco più di un metro. Secondo il cittadino il pitone era lì da questa notte, senza la testa e con altri morsi lungo il corpo. Evidentemente qualche animale, un cane o un gatto, vedendolo strisciare lo ha aggredito, uccidendolo.

Fortunatamente non si tratta di animali dal morso velenoso e, secondo quanto si legge sui siti specializzati, non aggressivi nei confronti dell'uomo. Probabilmente il serpente è riuscito a fuggire via dal rettilario privato di qualche abitazione del quartiere senza che il proprietario se ne accorgesse o magari è stato abbandonato volontariamente.

Secondo alcuni lettori, con esperienza nel campo dell'allevamento di rettili, non si tratterebbe di un pitone ma di un "elape colorazione butter", per altri di una "guttata (Pantherophis guttatus)".

Di certo c'è che qualche passante, trovandosi un serpente che strisciava sul marciapiede, si sarebbe potuto prendere un bello spavento (e magari senza stare troppo a ragionare su che tipo di rettile fosse), a meno che non fosse originario di Cocullo, quindi ben abituato ad avere a che fare con serpenti liberi per strada!