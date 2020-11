Partiranno lunedì 30 giugno i lavori di riqualificazione del mercato coperto di Piazza Santa Chiara. Ad eseguire le opere sarà la ditta Edilexpò srl di Roma, a cui i lavori verranno consegnati il 28 giugno.

"Il tempo contrattuale di realizzazione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori", spiega il sindaco Luciano Lapenna. In questi tre mesi, quindi, il mercato del sabato sarà trasferito all'aperto, in Piazza Marconi e lungo un tratto di via XXIV Maggio.

"L’importo complessivo dei lavori - aggiunge il primo cittadino - è di €175.486,92 e permetterà la riqualificazione complessiva di una importante zona del centro storico cittadino attraverso la realizzazione di nuovi pavimenti, tramezzi, massetti, intonaci, rivestimenti, infissi e vetrate, nonché la realizzazione di nuovi impianti idrici, sanitari ed elettrici, previa demolizione e rimozione di quelli esistenti. I lavori di riqualificazione del mercato coperto di Santa Chiara erano attesi da molti anni e finalmente portiamo a termine un percorso che garantirà ai cittadini maggiori servizi e una città sempre più vivibile".

L’importo generale di progetto pari ad €200.000,00 è stato finanziato in parte con contributo concesso dalla CCIAA di Chieti (€66.666,66) mentre la restante parte (€133.333,34) con mutuo della Cassa Depositi e prestiti.