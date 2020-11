Pugno duro della Polizia Municipale di San Salvo contro i venditori abusivi sul lungomare. Gli agenti coordinati dal tenente Saverio Di Fiore sono quotidianamente presenti alla marina, per portare avanti l'attività di contrasto al commercio abusivo in spiaggia e sul lungomare. Dopo il sequestro della scorsa settimana di collanine, braccialetti, orecchini radioline, custodie per cellulari e oggettistica varia per un valore di circa duemila euro questa volta gli agenti hanno recuperato diverso materiale da mare come salvagenti, racchettoni, occhialini e maschere da sub e palloni.

La merce sequestrata è stata trasportata al comando della Polizia municipale dove si è proceduto a stilare il verbale di sequestro. Il sindaco Tiziana Magnacca, così come accaduto la scorsa estate, promette controlli accurati durante tutta la stagione estiva. "L'attività di contrasto - commenta il primo cittadino sansalvese- sarà eseguita senza soluzione di continuità per tutta l’estate per garantire il rispetto della legalità, tutelando i cittadini nell’acquisto di materiale spesso sprovvisto di marchio Ce e l’attività dei nostri commercianti».