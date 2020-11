In tilt elettricità e reti telefoniche. Mentre sulla riviera saltano i tombini perché le fogne sono stracolme d'acqua. E' solo la prima conta dei danni causati dal violento nubifragio abbattutosi sul Vastese oggi pomeriggio.

L'ondata di maltempo, prevista dai meteorologi per oggi e domani, non ha tardato ad arrivare. L'acqua ha invaso le strade di Vasto Marina, dove la situazione più critica si registra in viale Dalmazia e in via Del Greco: le tubazioni sotterranee neanche stavolta sono state sufficienti a drenare la pioggia caduta durante il temporale. La potenza del flusso ha sollevato i tombini, riversando sull'asfalto acqua piovana mista a liquami maleodoranti. Per liberare alcuni garage è stato necessario l'intervento dell'autospurgo.

Un fulmine ha causato un breve blackout di una decina di minuti nella zona centrale di Vasto Marina, mentre da varie zone di Vasto sono giunte segnalazioni riguardanti la linea telefonica in tilt perché nei minuti successivi al fulmine i cellulari non riuscivano ad agganciare la rete mobile.

Più difficile la situazione nel centro storico, dove diversi negozi sono rimasti senza corrente elettrica. Blackout anche in contrada Incoronata, nella zona nord della città.

In mattinata i vigili del fuoco erano intervenuti a liberare da un ramo pericolante la strada provinciale Istonia, nei pressi dell'incrocio con via Magnacervo.