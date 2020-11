Un ennesimo appello a fare sinergia per sbloccare la vertenza ex Golden Lady di Gissi. Lo rivolgono il presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, e l'assessore provinciale al Lavoro, Paolo Sisti, in una lettera indirizzata a Gianpiero Castano, direttore dell'Unità di gestione delle vertenze del Ministero dello Sviluppo economico, al sottosegretario dell'Economia, Giovanni Legnini, al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, all'assessore regionale alle Attività produttive, Giovanni Lolli, al sindaco di Gissi, Nicola Marisi, ai sindacati, al dirigente del Gruppo Golden Lady company spa, Federico Destro, e a Marco Nogaro della Wollo, società torinese di consulenza manageriale e di servizi alle imprese, che si occupa di trovare acquirenti per le aziende in crisi.

La lettera - Scrivono Di Giuseppantonio e Sisti: "Viste le forti e pressanti preoccupazioni espresse nel corso degli ultimi giorni dai rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali, con la presente si chiede al Ministero competente di convocare un incontro urgente al fine di procedere ad un esame puntuale delle prospettive di riconversione del sito ex Golden Lady di Gissi, alla luce di quanto discusso nel corso dell’ultima riunione ministeriale del 18 marzo2014 aseguito della quale era emerso un concreto interesse alla riconversione da parte di una società cooperativa.

Ad oggi si evidenzia che la trattativa sopra citata non ha registrato importanti segnali di concretizzazione e, pertanto, questa Amministrazione ritiene utile un intervento ministeriale incisivo per la definizione della proposta imprenditoriale avanzata attese le aspettative delle maestranze e del territorio interessato alla ripresa economica della Val Sinello, dove il sito ex Golden Lady ha sempre rivestito un ruolo di catalizzatore produttivo ed occupazionale".