Il Settore Commercio del Comune della Città del Vasto, con nota del 16 giugno 2014, ha chiesto al Comandante della Polizia Municipale cittadina di voler predisporre adeguati controlli per scongiurare le vendite promozionali irregolari sul territorio.

“I saldi in Abruzzo partiranno il 5 luglio e andranno avanti sino al 2 settembre – dichiara il sindaco Lapenna – ciò per scelta dell’Ente Regione Abruzzo, quindi, per evitare che alcuni commercianti locali possano essere danneggiati da qualche “furbetto” con l’intenzione di anticipare i saldi abbiamo deciso di predisporre controlli su tutto il territorio cittadino a garanzia degli onesti e delle regole – conclude Lapenna”.