Si è svolta ieri pomeriggio, Martedì 24 giugno, presso la struttura dei Servizi Sociali, in Via Nicola Bosco, la consegna degli attestati alle donne immigrate che hanno seguito il Corso di Italiano, proposto dal Rotary Club di Vasto attraverso il Progetto 2014 “Alfabetizzazione ed Integrazione Sociale”, con il Patrocinio del Comune di Vasto e con la collaborazione dei Servizi Sociali.

Alla presenza dell’Assessore dott.ssa Anna Suriani, del Direttore dei Servizi Sociali dott.ssa Caterina Barbato e del Presidente del Rotary Club vastese, avv. Pierpaolo Andreoni, è stato lo stesso insegnante prof. Luigi Alfiero Medea a sottolineare l’impegno che lo ha personalmente coinvolto sul fronte del volontariato per 20 ore di lezioni frontali attraverso l’utilizzo del testo “Italiano lingua seconda” delle Edizioni Edisco.

“Molti – ha detto il prof. Medea – sono stati gli esercizi pratici, assegnati e corretti alle allieve sull'alfabeto, l’ortografia, la fonologia, il significato delle parole, il significato del nome, l’articolo, il verbo e la sua struttura, l’avverbio e la preposizione”. “Non sono mancate – ha aggiunto il prof. Medea - letture di poesie e di testi significativi di narrativa, come non è mancato l’uso del computer portatile per esercitare le alunne con un CD allegato alla grammatica italiana per la scuola media di primo grado. Per due signore cinesi, che hanno grossi problemi con la nostra lingua, si è dovuto utilizzare un metodo più personalizzato, preparando dei quadratini alfabetici con le lettere in cinese e in italiano e facendo scrivere e ripetere parola per parola”.

Nel terminare il suo intervento il prof. Medea ha ringraziato il prof. Antonio Odio per la disponibilità a tenere una lezione generale sull’informatica, il Presidente del Rotary Andreoni per la fiducia accordatagli, l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato ai Servizi Sociali per il Patrocinio, la dott.ssa Barbato per la continua e preziosa collaborazione.

Un grazie particolare, naturalmente, è andato da parte dell’insegnante a quelle alunne che hanno frequentato con costanza e assiduità, anche a costo di tanti sacrifici personali e familiari. Per quanto riguarda la provenienza delle alunne, che si sono iscritte all’inizio del Corso presso la struttura dei Servizi sociali, ricordiamo il Marocco, la Romania, la Cina, la Polonia e le Filippine.

Sono seguiti gli interventi dell’assessore Suriani e del Presidente del Rotary Andreoni. Entrambi hanno evidenziato la valenza culturale e sociale dell’iniziativa, augurandosi che essa continui anche per i prossimi anni. Si è passati, quindi, alla consegna degli attestati alle alunne presenti. Il Presidente Andreoni ha consegnato il gagliardetto del club alla dott.ssa Suriani e al prof. Odio e una targa al prof. Luigi Medea “amico e socio, per la preziosa collaborazione offerta nell’anno rotariano 2013/2014”.