Dieci ombrelloni concessi gratuitamente per tre giorni a settimana ai soci del Centro Anziani di San Salvo. E' l'iniziativa messa in campo nel mese di giugno dallo stabilimento balneare "La Caravella" di San Salvo Marina. Dall'inizio del mese ogni lunedì, mercoledì e venerdì, gli anziani si sono recati in spiaggia e hanno svolto le attività proposte dalla cooperativa S.G.S., che gestisce il centro anziani. Ginnastica, partite a carte e poi lunghe passeggiate sull'arenile.

"Ho pensato fosse giusto contribuire nel sociale con questa semplice iniziativa - commenta Luciano Torricella, titolare dello stabilimento -. Negli anziani che sono venuti al mare rivedo i miei genitori, so quanto è importante dare loro una mano. Ci sono stati riscontri positivi sia da parte degli anziani che degli operatori del consorzio, molto bravi e preparati". Da Torricella anche un invito: "Spero che altri operatori turistici possano fare altrettanto, così da dare ognuno un piccolo contributo per la città".