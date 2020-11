Lo Juventus Club DOC San Salvo Gaetano Scirea chiama a raccolta tutti i tifosi e simpatizzanti bianconeri per far festa per lo scudetto conquistato nella stagione 2013/2014. Venerdì 27 giugno sarà il ristorante il Panfilo a San Salvo Marina, sede del club, ad ospitare la Notte Bianconera, in cui "festeggiare il 32° scudetto. La festa - spiega la nota del direttivo - si svolgerà con la novità di stand gastronomici, animazione e musica per bambini ed adulti, proiezioni di video e foto che celebrano i momenti salienti del club e dei suoi soci.

Sarà anche l'occasione per presentare la novità per la prossima stagione. Infatti all'interno del club è nato lo Juventus club San Salvo Gruppo Rosa, "formato da tutte le tifose bianconere e con l'obiettivo specifico di creare nel nostro territorio eventi e manifestazioni in campo culturale,sociale e sportivo".

Nella serata prenderà il via anche la campagna tesseramenti del club per la stagione 2014/2015.

Le quote: Socio DOC uomo: € 35,00 - Socio DOC donna/under 12 Euro 25,00. Ad ogni nuovo socio doc, verrà regalata la sciarpa ufficiale del club Juventus San Salvo.

Il sito del club con informazioni e contatti (clicca qui).



Per prenotazioni tavoli contattare: 389/6136113