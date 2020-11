Domenica 6 luglio presso la Grotta del Saraceno a Vasto si svolgerà un'importante manifestazione di SUP (standing up

paddle) valevole per il circuito Italiano Sup Race di Coppa Italia.

Il sup è uno sport acquatico simile al surf che si sta diffondendo massicciamente anche in Europa.

Il sup è il diminutivo di Stand Up Paddling, è un’antica forma di surf e secondo i diari di James Cook, si narra che già nelle Hawai del 1778, alcuni residenti navigassero in posizione eretta su grosse tavole. La sua facilità d’uso, il divertimento e il piacere che si provano praticandolo sono la chiave del suo successo. Inoltre una volta imparato, lo Stand Up, è l’attrezzo ideale per allenare in maniera ottimale tutti i muscoli del corpo, l’equilibrio, per la riabilitazione dei traumi muscolari, tendinei e legamentosi.

La differenza principale tra una tavola da sup e una tavola classica da surf, è sicuramente la dimensione, difatti la tavola da SUP può estendersi fino al doppio o addirittura al triplo di una normale tavola da surf da onda, ciò permette una maggiore stabilità, velocità e la possibilità di surfare più facilmente le onde dei nostri mari.

L’associazione sportiva dilettantistica Centro Polisportivo Giovanile Aquilano (sezione In Vela Con Noi), in collaborazione

con la Federazione Italiana Surfing (Fisurf), unica Federazione riconosciuta Isa (International Surfing Association), organizza il 6 luglio 2014 presso, il Camping Village Grotta del Saraceno al seguente indirizzo: via Osca, 6 a Vasto (Ch), una Sup Long Distance, valida per il circuito Fisurf Coppa Italia.

Saranno presenti anche stand dei più importanti brand surfistici italiani come Rrd, Moki e Novenove. Test gratuiti per chiunque voglia avvicinarsi alla pratica di questo meraviglioso sport a contatto con il nostro mare Per informazioni visitare il sito www.invelaconoi.org