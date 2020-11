Il Porto Turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia ospiterà giovedì 26 giugno una delle tappe dell’Appuntamento in Adriatico "Sulla rotta della Magna Grecia". La manifestazione sportiva non competitiva è organizzata dal Raggruppamento Assonautiche italiane e prevede un lungo viaggio in barca a vela, che toccherà i più importanti e storici porti delle due sponde dell’Adriatico e dello Ionio.

L’Appuntamento in Adriatico è ormai un’iniziativa importante per gli appassionati della Nautica e della vela in particolare, giunta quest’anno alla 26° edizione. Nata in occasione dell’inaugurazione del Porto Turistico di Pescara, negli anni è cresciuta ampliando il suo percorso, grazie anche alle innovazioni tecnologiche che migliorano le performance delle barche. Quest’anno la manifestazione è dedicata alla rotta della Magna Grecia e toccherà 48 porti tra Italia, Grecia, Albania, Montenegro, Croazia e Slovenia. Vi partecipano 9 imbarcazioni dai 10 ai 15 metri. Partiti il 19 giugno, gli equipaggi arriveranno a destinazione a Porto Garibaldi il 15 agosto. L’iniziativa, spiega il promotore Paolo Dal Buono, “mira a diffondere la cultura del mare e del diporto nautico, promuovendo al tempo stesso le nostre infrastrutture. Vogliamo valorizzare i porti italiani e favorire l’imprenditoria legata alla nautica, ma ci interessa anche conoscere i territori e le bellezze vicino alle località dove approdiamo”.

Tra le tappe scelte per questo affascinante percorso anche il nuovo Porto Turistico Marina Sveva. L’arrivo delle imbarcazioni è previsto per giovedì intorno alle 16. Una rappresentanza del Marina Sveva farà gli onori di casa e consegnerà la bandiera di cortesia. L’uso delle bandiere è un caposaldo nella tradizione marinaresca, in quanto il contatto visivo è da sempre l’unico mezzo sicuro per comunicare tra imbarcazioni. Ci sarà una visita alla struttura e a seguire un momento conviviale a cui parteciperanno anche i membri dell’Assonautica di Termoli. Le barche ripartiranno venerdì mattina.

L’inserimento del Porto di Montenero di Bisaccia nell’itinerario dell’Appuntamento in Adriatico è un riconoscimento che premia la qualità e l’innovazione che caratterizzano questa struttura: “I colleghi dell’Assonautica di Campobasso – dice Dal Buono - ci hanno indicato questo porto perché lo conoscono e apprezzano i suoi servizi; si trovano tutti molto bene. Dovendo scegliere un approdo in Molise abbiamo perciò deciso di fermarci al Marina Sveva”. Una decisione accolta con entusiasmo dalla proprietà, onorata di prender parte a quello che è ormai un evento tradizionale del settore.

Il Porto Turistico sarà felice di accogliere anche i giornalisti che vorranno assistere all’arrivo delle imbarcazioni e visitare la struttura per scoprirne tutti le peculiarità.