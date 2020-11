Nel fine settimana il quartiere San Paolo sarà in festa. Si inizia con il primo appuntamento di carattere religioso è per venerdì 27 Giugno con la Santa Messa alle ore 19.00 e la Processione per le vie del quartiere alle ore 20.00 accompagnata dalla banda musicale di San Martino dell'Incoronata.

"La presenza delle Confraternite, dell'UNITALSI, dell'ANMI e degli Scout - spiega il parroco don Gianni Sciorra- darà alla Festa patronale della Parrocchia di San Paolo un respiro più ampio e sarà un’occasione per tutta la Comunità civile e religiosa di Vasto per pregare insieme e testimoniare la fede della Chiesa che si conferma nell'amore a Cristo".

I due appuntamenti di carattere laico-ricreativo dei giorni successivi, con il concerto di Luciana Martini di sabato 28 Giugno e lo show di Vincenzo Olivieri di domenica 29 Giugno, aiuteranno a vivere la gioia di stare insieme nel clima favorevole di una buona cena. Per l'11° anno ci sarà la Sagra dei cavatelli alla pescatrice, con frittura, cozze e altre specialità gastronomiche preparate dai tanti volontari che ogni anno contribuiscono ad una buona riuscita della festa.

