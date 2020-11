Riapertura in musica, sabato 28 giugno, per l'antica e caratteristica Torre Diomede Del Moro, in vico Storto del Passero a Vasto, nelle vicinanze di corso Plebiscito, nel centro storico della città.

Un concerto per riscoprire uno dei tesori del patrimonio storico ed architettonico vastese, recuperato grazie alla meritoria azione da parte dell'associazione Vigili del Fuoco in Congedo di Vasto, capitanata dal responsabile Antonio Ottaviano, su progetto curato dall'architetto ed ex assessore comunale alla Cultura Francescopaolo D'Adamo.

In programma, dalle ore 18.30, un concerto degli Anonymus, con canzoni e musiche popolari di anonimi nel mondo, grazie ad arrangiamenti e revisioni di testi di canzoni antiche. Saranno di scena Silvano Muratore (voce e chitarra), Norito Oto (voce e flauto) e Mayumi Muratore (voce, violino e mandolino).

Dicono in merito i promotori di questo appuntamento: "L'acustica della sala d'armi, l'oscurità dell'interrato, la decadenza gli interni. Tutto da 'vivere' in un solo momento. Se volete provare emozioni... vi aspettiamo!".