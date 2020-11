È stato assolto con formula piena per il capo d'imputazione A, quello di lottizzazione abusiva, Michele La Padula, legale rappresentante della ditta Cosvim, che ha realizzato il complesso residenziale Cono a mare, a Vasto Marina.

Secondo quanto accertato dal giudice Italo Radoccia, non è stato commesso il reato di lottizzazione abusiva nella costruzione del complesso, accogliendo quindi la tesi difensiva in sede di giudizio con rito abbreviato. La Padula è stato assolto anche per gli altri capi d'imputazione, tranne il capo B, in materia di violazioni edilizie, per cui gli è stata comminata una multa da 5mila euro.

Per tutti gli altri imputati, che hanno seguito il rito ordinario, bisognerà attendere la data del 16 luglio, giorno in cui è fissata l'udienza presso il tribunale di Vasto.

Ci sono anche i primi dissequestri degli appartamenti. Sono state infatti accolte le istanze di restituzione ai proprietari che si erano costuiti parte civile dopo che, ormai 2 anni fa, avevano visto scattare i sigilli alle case da loro acquistate. Soddisfatto l'avvocato Nunzio Gagliotti, legale di uno dei proprietari che ora potrà riprendere possesso del suo appartamento. "Eravamo fiduciosi sulla bontà delle nostre tesi e il giudice ci ha dato ragione", commenta il legale.

"Sono stati dissequestrati tutti i 178 appartamenti", spiega l'avvocato Arnaldo Tascione, legale dell'architetto Laura D'Alessandro, direttrice dei lavori.