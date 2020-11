Mancano pochi giorni all’appuntamento annuale per gli appassionati di Beach Tennis di Vasto e d’intorni. La manifestazione, giunta alla sesta edizione e resa possibile dai soci del Lions Club Vasto New Century, propone anche quest’anno nelle date del 5 e 6 Luglio un fine settimana a base di sport, amicizia e solidarietà.

Presso il lido Baiocco di Vasto Marina si disputeranno ben quattro tornei: il Pro, il maschile, il misto e il junior. Confermata l’attenzione ai più piccoli con il torneo junior, al fine di interessare le nuove generazioni a questo piacevolissimo sport, mentre la novità di qeust’anno è la presenza del torneo Pro che vedrà confrontarsi i più esperti di questa disciplina.

Come sempre il ricavato sarà devoluto alla mensa Caritas di Vasto. Se non conoscete da vicino il beach tennis, potete iniziare quest’anno, sarete accolti con spirito di amicizia dai soci del Club. Le iscrizioni termineranno il 3 luglio. Maggiori informazioni su facebook (profilo Lions Vasto New Century).