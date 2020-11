Amara sorpresa per la famiglia di un commerciante vastese, colpita dall'ennesimo furto in appartamento. È stato uno dei tre figli a scoprire quanto accaduto nell'abitazione di via Santa Caterina da Siena, zona residenziale della città.

Ignoti si sono introdotti nella villetta e hanno messo a soqquadro la casa alla ricerca di denaro. Sono riusciti ad impossessarsi di circa 600 euro, trovati nelle stanze dei figli del commerciante, portando addirittura via il denaro dal salvadanaio custodito nella stanza della figlia. Hanno tentato di agire anche sulla cassaforte ma poi, evidentemente disturbati nella loro azione, hanno dovuto desistere. Fortunatamente i topi d'appartamento non hanno portato via preziosi e strumenti tecnologici, che pure erano presenti in casa.

Il commerciante si è sfogato sul suo profilo facebook, pubblicando le foto delle stanze visitate dai ladri e commentando: "Visita dei soliti IDIOTI a casa...... hanno rubato i risparmi dei miei figli...ma vaffa...". Non c'erano segni di effrazione sulla porta blindata e sulle finestre. Il furto, secondo una ricostruzione fatta dalla famiglia insieme agli agenti del Commissariato di Vasto, intervenuti per i rilievi in casa, è avvenuto nelle ore diurne.