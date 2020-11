La Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia ha scelto la Diocesi di Sulmona per lo svolgimento dell’8° Cammino Interregionale di fraternità di Abruzzo - Molise evento che si terrà il 29 Giugno prossimo con una partecipazione stimata in circa 2000 confratelli provenienti da tutto l’Abruzzo e il Molise con la straordinaria partecipazione delle amiche confraternite provenienti da Triveneto, Emilia Romagna e Marche (le altre edizioni sono state a Lanciano, L’Aquila, Chieti, Isola del Gran Sasso San Gabriele dell’Addolorata, Agnone, Avezzano e Vasto). Anche da Vasto partiranno le confraternite che, con i loro vessilli, animeranno la cittadina peligna. Le confraternite che parteciperanno sono: la Sacra Spina e Gonfalone, il S.S. Sacramento e l’Addolorata.

La manifestazione ha carattere regionale e si svolge ogni anno in una città diversa coinvolgendo tutte le Confraternite regionali che, in un "Cammino" di preghiera e di fede, testimoniano la devozione del laicato cattolico alla Chiesa. In Italia le confraternite sono oltre 10 mila, con circa 2 milioni di aderenti, in Abruzzo sono 172 le Confraternite, di cui 109 solo in provincia dell’Aquila, 49 in provincia di Chieti, 13 in provincia di Pescara ed 1 in provincia di Teramo. Una trentina invece quelle molisane, di cui 20 in provincia di Campobasso e 10 in provincia di Isernia. Alcune di esse risalgono a più di sette-otto secoli fa, esse sono realtà laiche radicate nella storia d'Italia e d'Europa e da secoli svolgono una funzione di carità e assistenza oltre che tramandare arte, valori morali e fede. Anche quest'anno, il Cammino è teso a riconfermare l'impegno di rinnovamento e la riscoperta del ruolo e dell'identità delle Confraternite.

Dove c’è una Confraternita c’è sicuramente una comunità con dei veri valori, che si impegna, lavora, prega e che si occupa della Chiesa e dei meno fortunati. Il nostro Coordinamento Interregionale con una veste rinnovata e piena di nuova luce, lavora tutti i giorni affinché questa splendida realtà continui in eterno da poterla lasciare in eredità ai nostri figli ai nostri nipoti. Cercare il più possibile di agire in sinergia tra noi e con i nostri rappresentanti spirituali, di non lasciare che ognuno viaggi senza una meta precisa, il contatto continuo, gli incontri di fratellanza, i cammini, sono tutte iniziative che servono per unirci e condividere insieme tutti gli aspetti della fede in Cristo. Questo è l’intento del nuovo Coordinamento, questo è l’intento di chi crede nell’importanza della realtà confraternale per l’Abruzzo, il Molise e per tutta la chiesa. L’appuntamento regionale a Sulmona è l’avvio di due progetti: discepolato e la missionarietà.

Ecco il programma dettagliato dell’evento.

Ore 10:00 - Arrivo Confratelli e Consorelle presso la Chiesa SS. Annunziata;

Ore 10:30 – Convegno a tema: Le Confraternite chiamate al discepolato e alla missionarietà.

Saluto delle autorità:

-Sindaco di Sulmona;

-Francesco Antonetti (Presidente Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia);

-Augusto Sardellone (Coordinatore Interregionale Abruzzo-Molise e Vice Presidente Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia);

don Davide Spinelli (Assistente Spirituale del Coordinamento Interregionale Abruzzo-Molise);

-S.E. Rev.ma Mons. Mauro Parmeggiani (Assistente Ecclesiastico Nazionale della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia);



Ore 13:00 – Pranzo.

Ore 15:00 - Visita al centro storico e al Museo Diocesano;

Ore 16:30 – Raduno dei Confratelli e delle Consorelle presso la Cattedrale di S. Panfilo in abiti confraternali.

Ore 17:30 - Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Angelo Spina, Vescovo di Sulmona-Valva e concelebrata da S.E. Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli, da S.E. Mons. Pietro Santoro, Vescovo di di Avezzano. La S. Messa sarà animata dalla Cappella Panphiliana della cattedrale.

Ore 19:00 - Cammino delle Confraternite per le vie del centro cittadino con le reliquie di S. Panfilo e la statua della Madonna di S. Maria di Loreto.



Massimo Stivaletta – Priore Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone di Vasto e Coordinatore Vicario del Coordinamento Regionale Abruzzo e Molise