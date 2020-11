Virtus e United alla fine hanno deciso di unire le forze e andare avanti insieme, sarà fusione e Cupello avrà dunque un'unica squadra, si chiamerà Cupello Calcio. La notizia è stata ufficializzata da Oreste Di Francesco, presidente dello United.

"Oggi si chiude una pagina di storia - ha scritto il dirigente su facebook - la ragione ha prevalso sui sentimenti. È stata una decisone sofferta, ma necessaria. Abbiamo guardato oltre la punta del nostro naso, oggi nasce un progetto nuovo: Cupello Calcio, Virtus e United, tutti insieme con un'unica casacca.

Ringrazio tutti quelli che in questi due anni hanno condiviso un percorso indimenticabile, ricco di vittorie e traguardi. Grazie a voi per le emozioni che mi avete regalato, per le gioie che abbiamo condiviso e per ciò che mi avete insegnato. Porterò questi ricordi per sempre nel mio cuore, sarò fiero un giorno di poter dire ai miei figli ed ai miei nipoti "c'era una volta...".

Tutte le favole finiscono e qui ne comincia un'altra da protagonisti, insieme ad amici nuovi e uomini di sport. Alzeremo il volume della nostra voce per gridare tutti insieme per la prima volta, come una volta forza Cupello! Grazie davvero a tutti".

Una decisione intelligente per un paese di circa 4.900 abitanti che avrebbe rischiato di avere due squadre nella stessa categoria. "Oggi per noi è una data storica, che costa non poco sacrificio. Abbiamo messo da parte personalismi e protagonismi - spiega Di Francesco a Zonalocale - ma anche ricordi, emozioni, gioie e aspettative. Nonostante ciò era la cosa più giusta da fare. Siamo pronti a fare il bene calcistico per l'ambiente di Cupello e per la stessa città, abbiamo avuto coraggio. Faccio un augurio al nuovo progetto che unisce le volontà e le passioni di persone che amano questo sport, il merito è anche loro. Un grazie anche agli amici della Virtus e al presidente Peschetola che hanno saputo smussare gli angoli. Ora tocca a noi tutti insieme lavorare affinchè le cose vadano per il meglio e come tutti ci auspichiamo".

Lo United, dopo aver vinto due campionati consecutivi, ha raggiunto al termine dell'ultima stagione la Promozione dove la Virtus è retrocessa dall'Eccellenza ai play-out. Le due società sono d'accordo, ora si attende anche il parere favorevole della Figc regionale e di quella nazionale.

Possibile che il Cupello Calcio possa fare domanda di ripescaggio nel massimo campionato calcistico abruzzese. Nei prossimi giorni la nuova società deciderà quali saranno i ruoli, gli obiettivi e gli aspetti tecnici. Al momento si sa solo che entrambe le dirigenze sono state confermate in blocco.

Intanto già ci sono i primi commenti dei tifosi alla notizia, in molti quelli che si complimentano per la scelta di unire le forze, ma c'è anche chi è dispiaciuto di unirsi ai "rivali" e chi non vuole che l'identità della propria squadra vada persa, soprattutto da parte United, dopo le due promozioni consecutive e un'avventura iniziata nel 2000 dagli Amatori per poi iscriversi alla Terza Categoria.